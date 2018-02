71 doden na neerstorten Russisch vliegtuig

President Vladimir Poetin condoleerde via zijn woordvoerder de nabestaanden van de slachtoffers. Russische reddingswerkers zijn inmiddels aangekomen bij de crashsite en melden de vondst van al twee lichamen.



Een speciale onderzoekscommissie zal de oorzaak onderzoeken van het incident met het vliegtuig dat ongeveer negen jaar in gebruik was. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij een temperatuur van -5 graden Celsius en af en toe sneeuwde het in de regio.