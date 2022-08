727.000 runderen verdronken bij overstromingen Pakistan: ‘Een derde van het land staat onder water’

Het dodencijfer bij de overstromingen in Pakistan is verder gestegen. 1136 mensen zijn omgekomen. Ook de veestapel van het land is ongekend hard getroffen. Meer dan 727.000 runderen zijn verdronken, melden lokale media. De minister van Klimaat meldt dat ‘letterlijk een derde van het land onder water staat'.

Omdat veel bruggen en wegen zijn weggespoeld is het voor hulpverleners moeilijk ter plaatse te komen. Het gemelde aantal slachtoffers kan snel oplopen als ook in afgelegen gebieden duidelijk wordt hoe groot de schade is. Die is hoe dan ook immens, met grote gevolgen voor de nabije toekomst.

Volgens de Pakistaanse rampendienst, de National Disaster Management Authority (NDMA), zijn van 14 juni tot 28 augustus alleen al in de provincie Balochistan, in het zuidwesten van het land, meer dan een half miljoen runderen verdronken. 23.000 dieren gingen dood in Punjab en 15.000 in Sindh. Over de laatste provincie groeien de zorgen extra hard nu ook een aantal dijken van de rivier Indus dreigt te bezwijken. Door de dood van al het vee is er nu al een groot tekort aan vlees en melkproducten in het hele land.

De zeldzaam hevige moessonregens hebben grote delen van Pakistan in een voor mens en dier levensgevaarlijke poel veranderd. ,,Letterlijk een derde van Pakistan staat nu onder water, dit overstijgt elke limiet, dit overstijgt ook alles wat we in het verleden hebben meegemaakt”, aldus Sherry Rehman, minister van Klimaat. Eerder sprak ze van een ‘aan klimaatverandering gelinkte humanitaire ramp van epische proporties’.

10 miljard schade

De Pakistaanse minister Ahsan Iqbal van Planning schat de schade nu al op ruim 10 miljard euro. Hij denkt dat de recente overstromingen erger zijn dan die van 2010. Toen stierven ruim 2000 mensen en kwamen de Verenigde Naties met de grootste hulpoproep ooit. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft 1 miljard dollar toegezegd. Het kan volgens de Pakistaanse regering wel vijf jaar duren voordat het land is herbouwd. Er is op de korte termijn vooral een tekort aan voedsel. Pakistan overweegt voedsel van aartsrivaal India te importeren, waar nu geen handel mee wordt gedreven.

Volledig scherm Een zwaar beschadigde moskee in de Pakistaanse stad Bahrain, nabij de grens met India. © AP

In Pakistan is sinds juni twee keer zo veel regen gevallen als gebruikelijk. Vooral in het zuiden en het westen zijn weinig droge stukken land te vinden. Het noodweer treft ruim 33 miljoen mensen, ongeveer 15 procent van de Pakistaanse bevolking.

Pakistan roept de internationale gemeenschap op hulp te leveren en de eerste landen, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten, hebben daar al gehoor aan gegeven. Er zijn inmiddels al wat tenten en voedselpakketten aangekomen. In lokale media is sprake van diefstal van de eerste noodhulp, die op de markt tegen woekerprijzen zou worden doorverkocht.

Quote Profiteurs halen alles uit de kast om de eerste hulp uit te buiten Lokale hulpverlener

Ook lokale en internationale hulporganisaties die ter plaatse hulp willen inkopen krijgen te maken met extreme prijzen. Tenten worden verkocht voor soms wel (omgerekend) 100 euro, wat naar Pakistaanse begrippen buitensporig veel geld is. ,,Profiteurs halen alles uit de kast om de eerste hulp uit te buiten", klaagt Abdul Rasheed, een lokale hulpverlener, in de Pakistaanse media. Regeringswoordvoerders beloven profiteurs aan te pakken.

Minister Iqbal stelt dat de wereld Pakistan hulp verschuldigd is. Volgens de minister is Pakistan het slachtoffer van klimaatverandering die is veroorzaakt door de ‘onverantwoordelijke ontwikkeling van de ontwikkelde wereld’.

