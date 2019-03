80 jaar Batman: Amerikaanse senator (79) schrijft voorwoord voor jubileumboek over zijn held

Volgens de inmiddels bejaarde politicus was Batman, de miljonairszoon die na de moord op zijn ouders zijn fortuin inzette om de misdaad te bestrijden, een rolmodel voor jongeren in de snel veranderende wereld van de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. ,,We zagen Batman als een held die ons kon beschermen tegen krachten die we niet konden beheersen’’, schrijft de senator in het voorwoord van het jubileumboek ‘80 jaar Batman’.



,,Hij was getekend door de onuitsprekelijke tragedie toen zijn ouders voor zijn ogen werden vermoord. Zijn oorlog tegen het kwaad was gericht op het beschermen van anderen’’, vervolgt Leahy die zelf in vijf Batman-films een rolletje speelde. Het jubileumboek kwam op 12 maart uit en afgelopen woensdag publiceerde DC Comics de 1000ste editie van de Batman comic.