83-jarige Walter Moody alsnog geëxecuteerd voor versturen fataal bompakket

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Alabama hebben de 83-jarige moordenaar Walter Moody geëxecuteerd. Hij is voor zover bekend de oudste persoon die ter dood wordt gebracht sinds 1976, het jaar waarin het hooggerechtshof de landelijke opschorting van de doodstraf ongedaan maakte.

Moody stuurde in 1989 per post een bom naar een rechter, die daardoor om het leven kwam. Later stuurde hij ook een fataal bompakket naar een burgerrechtenadvocaat. Hij kreeg eerst van een federale rechtbank levenslang. Een rechter in de staat Alabama gaf hem de doodstraf. Moody zat al ruim twintig jaar vast in een dodencel.

Het Amerikaanse hooggerechtshof had de terechtstelling eerder op de dag nog opgeschort, maar wees enkele uren later de beroepszaken tegen de executie af. Moody is in een gevangenis in Atmore ter dood gebracht met een dodelijke injectie. Het is de achtste executie in de Verenigde Staten dit jaar.

Voor de executie van Moody was de 77-jarige John Nixon volgens het Death Penalty Information Center de oudste persoon die sinds 1976 ter dood is gebracht. In dat jaar draaide het Supreme Court de opschorting van de doodstraf terug.