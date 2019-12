90-jarige Franse vrouw dood gevonden op graf van echtgenoot

Hoger beroep tegen Bosnisch-Servische generaal Mladic in maart van start

14:14 Het hoger beroep tegen Ratko Mladic, de generaal die tijdens de volkerenmoord rond Srebrenica in de jaren negentig het bevel voerde over het Bosnisch-Servische leger, begint op 17 maar komend jaar. Hij moet dan opnieuw voor het VN-tribunaal in Den Haag verschijnen.