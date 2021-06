99-jarige is oudste gedetineerde Belg ooit na verdachte dood medebewoner rusthuis

Justitie werd maandag ingelicht over het overlijden van de bewoner van het zorgcentrum, waarna de recherche en de forensische dienst een onderzoek starten. Bewoners van het tehuis werden daarbij ondervraagd. Later op de dag werd de mogelijke dader door de politie aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. De man werd maandagavond voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Volgens de nabestaanden van de omgebrachte bewoner was hij waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer, omdat hij geen band had met de verdachte. De verdachte zou nog niet zo lang in het rusthuis wonen en op een andere afdeling dan het slachtoffer verblijven. Volgens persbureau Belga is de verdachte 99 of 100 jaar oud, wat hem mogelijk de oudste gedetineerde van het land maakt, maar justitie wil de leeftijd van de betrokkenen niet bevestigen.

‘Onwezenlijk’

De nabestaanden van het slachtoffer hebben wel voor de camera’s van VTM Nieuws gereageerd. ,,Mijn vader kende de dader niet, het was blijkbaar iemand die er nog niet lang zat’’, zegt Erwin De Smet, zoon van de overleden bejaarde. ,,Het is onwezenlijk dat zoiets kan gebeuren.’’ De bewoners en medewerkers van het rusthuis krijgen psychologische begeleiding



,,Het is moeilijk om te geloven dat het echt is gebeurd in onze gemeente”, zegt ook burgemeester Elsie Sierens van het Oost-Vlaamse Destelbergen. ,,Het zorgt voor een schokgolf en laat niemand onberoerd.” Ze benadrukt dat het voor de verdachte ook schrijnend is om op hoge leeftijd naar de gevangenis te moeten, maar ‘dat is noodzakelijk als een zwaar misdrijf onderzocht wordt’.



,,Het personeel van het woonzorgcentrum is op een heel rustige manier omgegaan met de feiten”, vervolgt Sierens. ,,Ik wil hen daarvoor bedanken en mijn diepe medeleven betuigen met de familie. Het is onwezenlijk dat zoiets kan gebeuren. Niemand hoort zijn familielid op die manier te verliezen. We moeten het onderzoek nu afwachten om zicht te krijgen op wat er precies gebeurd is.’’



Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: