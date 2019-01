Aan ontvoerder ontsnapte Jayme Closs krijgt zelf 25.000 dollar tipgeld

Jennie-O en moederbedrijf Hormel Foods hebben vandaag verklaard dat ze in overleg zijn met de FBI om het door hen toegezegde bedrag aan Jayme te geven. Directeur Steve Lykken van Jennie-O wil graag een fonds opzetten, waarin het bedrag wordt gestort. Wat er met het FBI-deel van het tipgeld gebeurt, is niet duidelijk.



,,Hoewel dat we we nog steeds treuren om het verlies van Jim en Denise zijn we dankbaar voor Jayme's dappere ontsnapping’’, zegt Lykken, die de hoop uitspreekt dat het meisje met het geld haar leven weer kan opbouwen en in haar huidige en toekomstige uitgaven kan voorzien. Patterson werd na Closs’ ontsnapping opgepakt en wordt vervolgd voor moord en ontvoering.