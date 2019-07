Aanhangers Trump over vrouwelijk Congreslid: ‘Stuur haar terug’

Jaloerse echtgenoot zet schaar in liefdesri­vaal en maakt penis zoek

17 juli Een jaloerse echtgenoot in de Amerikaanse staat Florida heeft, dreigend met een pistool, de schaar in de penis van zijn vrouws minnaar gezet. Alsof die vernedering niet genoeg was, ging Alex Bonilla er ook nog eens met de plasser vandoor.