Aanhangers vicepresident Argentinië slaags met politie in Buenos Aires

Californië stopt in 2035 met verkoop benzine- en dieselauto’s

Alle nieuwe auto’s die vanaf 2035 in de Amerikaanse staat Californië verkocht worden, moeten emissievrij zijn. Wetgevers in de staat stemden donderdag volgens verwachting voor het plan, dat al in 2020 werd geïntroduceerd door gouverneur Gavin Newsom, die spreekt over ,,het begin van het einde voor de traditionele verbrandingsmotor”.

26 augustus