Aanhoudende protesten en moties van wantrouwen: toekomst regering-Macron aan zijden draadje door pensioenplan

De regering van president Macron ligt onder vuur vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd. In het hele land zijn elke dag protesten en maandag wordt in het parlement gestemd over twee moties van wantrouwen.

Het vuilnis stapelt zich op in Parijs. Bij de spoorwegen en op vliegveld Orly wordt gestaakt. Olieraffinaderijen liggen plat. Onderwijzers willen maandag thuisblijven. En overal in het land zijn bijna dagelijks protesten, demonstraties, blokkadeacties en botsingen met de politie. Bij het kantoor van een prominent parlementslid werden dit weekend de ramen ingegooid. Het kantoor van een andere politicus werd beklad en op de deur was met verf een persoon geschilderd die was opgehangen aan een galg.

Maar de ware politieke krachtproef voor de Franse regering komt maandag in het parlement. De oppositie heeft twee moties van wantrouwen ingediend. En één ervan maakt kans te worden aangenomen.

Pensioenleeftijd naar 64 jaar

De stakingen, de acties en de moties van wantrouwen richten zich op de pensioenplannen van president Macron. Hij wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Een grote meerderheid van de Fransen is daar tegen, blijkt uit peilingen. En ook in het parlement is er onvoldoende steun voor, bleek afgelopen week.

Macron besloot zijn plannen daarom door te voeren zónder steun van het parlement: een speciaal grondwetsartikel voorziet erin dat de volksvertegenwoordiging soms buiten spel mag worden gezet.

De oppositie was daar woedend over. Twee partijen dienden vrijdag elk een motie van wantrouwen in tegen de regering-Macron. Daarover wordt maandag gestemd. Eén van die moties maakt geen kans: ze is ingediend door de extreemrechtse partij van Marine Le Pen maar de linkse oppositie weigert met Le Pen mee te stemmen.

De tweede motie van wantrouwen is ingediend door een kleine centrumpartij. En die krijgt de steun van zowel links als van de partij van Le Pen. Maar dat is nog steeds niet genoeg.

Voor de cijferaars: een motie van wantrouwen moet gesteund worden door meer dan de helft van zittende Tweede Kamerleden. Dat zijn dus minimaal 287 van de huidige 573 leden. Maar in het parlement heeft niemand een meerderheid.

Les Républicains

De aanhangers van president Macron – die tégen de motie van wantrouwen zullen stemmen – kunnen rekenen op 250 zetels. De drie oppositiepartijen die de motie wèl steunen, hebben samen 257 zetels. Allebei de kampen hebben dus zo’n 30 tot 40 extra parlementsleden nodig om de stemming te winnen.

Iedereen kijkt daarom naar de enige overgebleven oppositiepartij: de rechtse Les Républicains, die 61 zetels hebben. Maar die parlementsleden zijn verdeeld. Sommige leden zijn vóór de pensioenhervormingen en anderen zijn tegen. Sommigen van de partij zijn vóór de motie van wantrouwen, anderen zijn tegen.

Dissidenten

Aanvankelijk leek alles erop dat Les Républicains als één blok tégen de motie van wantrouwen zouden stemmen en zo dus de regering zouden redden. Maar daar is nu twijfel over ontstaan. Vorige week bleken opvallend veel fractieleden tégen de pensioenplannen te zijn, waarmee ze afwijken van de officiële partijlijn van Les Républicains. De vrees van sommigen en hoop van anderen is dat die ‘dissidenten’ straks ook voor de motie van wantrouwen zullen stemmen.

Áls een motie van wantrouwen wordt aangenomen is de verhoging van de pensioenleeftijd van tafel, en is premier Élisabeth Borne wettelijk gedwongen haar ontslag in te dienen. Daarna staat het president Macron vrij om te doen wat hij wil. Hij kan bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen uitschrijven maar hij kan ook beslissen om premier Borne te vragen aan te blijven.

Als de moties van wantrouwen het níet halen, gaat de pensioenleeftijd per september omhoog en zullen de protesten op straat gewoon door gaan. Donderdag is er alweer een nieuwe landelijke actie- en stakingsdag.