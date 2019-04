Aanklacht tegen Macron: ‘IS-kinderen’ moeten terug naar Frankrijk

Machinist steelt koffer vol geld van passagier maar vergeet bewakings­ca­me­ra's

17:27 Een treinmachinist die besloot een gevonden koffer vol geld te houden nadat een Nigeriaan deze in de trein was verloren, is door de mand gevallen. Op camerabeelden was te zien hoe de 48-jarige machinist op een treinstation in Düsseldorf een zware koffer met zo'n 6000 euro cash naar zijn auto sleepte, meldt de politie. Die trof het geld later aan in de kelder van de man.