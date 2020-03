Aanklager Epstein-zaak: prins Andrew weigert elke medewerking aan onderzoek

De Britse prins Andrew werkt nog steeds niet mee met de Amerikaanse autoriteiten die onderzoek doen naar zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dit ondanks eerdere toezeggingen van de prins in het openbaar. Dat heeft de officier van justitie Geoffrey Berman in New York bekendgemaakt.

,,Prins Andrew heeft de deur helemaal dichtgegooid wat betreft vrijwillige medewerking. We bekijken nu welke opties we hebben", zei Berman. De advocaten van de prins hebben laten weten dat hij zich niet uit vrije zal onderwerpen aan verhoor, aldus de aanklager.

Berman herhaalde dat Andrew (60), die niet is beschuldigd in de zaak, voorheen had gezegd het Openbaar Ministerie te helpen bij het onderzoek naar Epstein, die vorig jaar in de gevangenis zelfmoord pleegde in afwachting van zijn proces.

Openbaar aanklager Geoffrey Berman verklaarde eind januari al dat prins Andrew niet antwoordt en nog geen enkele medewerking had verleend aan de FBI. De vermeende misbruikslachtoffers van zakenman Jeffrey Epstein reageerden woest. Advocates Lisa Bloom en Gloria Allred drongen er bij de prins op aan om ‘het juiste’ te doen. Andrew was bevriend met de verdachte, die jaren geleden al eens voor kindermisbruik werd veroordeeld. ,,Ik ben blij dat de aanklager probeert prins Andrew publiekelijk aan de schandpaal te nagelen”, zei Bloom tegen BBC Newsnight. De Amerikaanse advocate vertegenwoordigt vijf vrouwen in de rechtszaak tegen Epstein.

Buckingham Palace zei toen in een reactie dat Andrews juridische team bezig was met de zaak en dat het paleis verder geen commentaar zal geven.

Minderjarige meisjes

De prins ligt al jaren onder vuur door zijn langdurige vriendschap met de steenrijke Epstein, die inmiddels is overleden. Andrew omschreef zijn banden met de Amerikaan eerder in een omstreden interview met de BBC als ‘onbezonnen’.

Miljardair Epstein werd in Florida veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd afgelopen zomer opnieuw door justitie vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen. Hij pleegde in augustus in een zwaar bewaakte gevangenis in Manhattan zelfmoord. Epstein werd verdacht van mensenhandel en seksueel misbruik van minderjarige meisjes.