Aanklager geeft stukken vrij: Donald Trump verdacht van 37 misdrijven

Nog een strafzaak tegen Donald Trump, nu omdat de oud-president van de VS staatsgeheimen achterover zou hebben gedrukt. In totaal wordt hij van 37 strafbare feiten verdacht, blijkt uit de aanklacht die vrijdagavond Nederlandse tijd is vrijgegeven. Wat betekent dat voor zijn nieuwe presidentscampagne?

De oud-president van de VS wordt onder meer verdacht van het achterhouden van documenten en het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek. In de documenten zou onder meer informatie staan over Amerikaanse kernwapens en de kwetsbaarheden van de Verenigde Staten als het land aangevallen zou worden. Volgens Justitie is het een gevaar voor de nationale veiligheid dat Trump de documenten mee naar zijn huis heeft genomen.

Trump zou het onderzoek naar de papieren ook gehinderd hebben. Hij beweerde dat de documenten helemaal niet meer geheim waren omdat hij als president dat stempel eraf had gehaald, maar volgens de aanklacht is dat niet voor alle documenten het geval. Dinsdag wordt Trump in Miami als verdachte voorgeleid aan een rechter.

De aanklacht komt twee maanden na een historische eerste strafzaak tegen de oud-president in New York, vanwege illegale zwijggeldbetalingen aan een pornoster in campagnetijd. Nu verdenkt ook een federale aanklager hem van een strafbaar feit. Het gaat om een speciaal aanklager die overwegend buiten het ministerie van justitie om onafhankelijk zijn werk doet. Dinsdag worden meer details over de aanklacht bekend.

Gevoelige informatie

Duidelijk is dat het draait om de manier waarop Trump met staatsgeheimen omging. In zijn eerste politieke campagne in 2016 viel hij zijn opponent Hillary Clinton nog aan omdat ze e-mails vol gevoelige informatie niet goed had beveiligd. Nu verwijt justitie hem dat hij zelf geheime documenten bewaarde in een opslagruimte in zijn strandresort, volgens mediaberichten tussen de parasols en ligbedden. Ook betalende leden en gasten van het resort konden daar in de buurt komen.

Volledig scherm © AP

Na zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021 vervoerden Trumps medewerkers dozen met papieren naar zijn strandhuis Mar-a-Lago. Volgens hem ging het om aandenkens, onder meer brieven van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Na herhaaldelijke officiële verzoeken van het nationaal archief om vertrouwelijke papieren terug te geven, bleek Trump nog steeds geheime documenten in Mar-a-Lago te bewaren. De FBI vond vorige zomer bij een huiszoeking meer dan honderd geheime papieren.

Trump houdt vol dat hij doelwit is van een politieke heksenjacht. ,,Ik ben een onschuldig man’’, zei hij in een video. Hij stelde eerder dat hij als president het stempel ‘geheim’ van de documenten had laten verwijderen. Een geluidsopname in het bezit van justitie, uitgelekt via CNN, suggereert echter dat hij wist dat een gevoelig militair document over een potentiële aanval op Iran nog steeds topgeheim was. ,,Als president kon ik dit officieel openbaar maken, maar nu niet meer’’, zegt hij daarin. ,,Dit is geheime informatie. Kijk, kijk hier eens naar’’, zegt Trump volgens het transcript.

Profiteren

Trump heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Zijn campagne gaat door - volgens de Amerikaanse grondwet kan iemand die vervolgd of veroordeeld wordt meedoen. Trump hoopt juist te profiteren van de zaak. Alle aandacht is op hem gericht en hij kan zichzelf presenteren als slachtoffer van de politieke elite, de man die zich namens ontevreden burgers verzet tegen de gevestigde orde. Hij verstuurde direct een e-mail aan aanhangers met het verzoek te doneren aan zijn campagne.

Meer Amerikaanse oud-bestuurders blijken na hun aftreden nog geheime documenten te bezitten. Bij president Biden en voormalig vicepresident Mike Pence thuis werden ze bijvoorbeeld ook gevonden. Zij werken anders dan Trump mee aan onderzoek en droegen voor zover bekend de documenten over.

De meeste politici van Trumps partij wachten details van de verdenkingen tegen Trump niet af en doen de zaak af als een politieke afrekening. Zijn tegenstander in de strijd om de Republikeinse kandidatuur, Ron DeSantis, spreekt bijvoorbeeld van ‘ongelijke toepassing van de wet’. Fractievoorzitter van de Republikeinse partij Kevin McCarthy sprak van een ‘donkere dag’ en inzet van politieke macht als ‘wapen’.

Volledig scherm © AP

Strafzaken

Er zijn ook nog strafrechtelijke onderzoeken gaande naar Trumps pogingen de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Het is dus heel goed mogelijk dat meer aanklachten volgen. De vraag is of zijn aanhangers hem blijven verdedigen, of uiteindelijk toch voor een alternatieve presidentskandidaat kiezen die minder drama creëert. Dat is waar zijn Republikeinse tegenstanders op hopen.

Het is nog onduidelijk of de strafzaken afgewikkeld zullen zijn voor de verkiezingen. Een rechter die Trump zelf benoemd heeft en een jury van burgers in Florida zullen in dit geval over hem oordelen. Een celstraf is niet ondenkbaar als hij schuldig wordt bevonden. Een voormalig overheidsmedewerker die in Maryland werd veroordeeld omdat hij miljoenen pagina’s aan gevoelige informatie mee naar huis nam, zit een celstraf van negen jaar uit. In 2019 werd een defensiemedewerker die geheime informatie thuis bewaarde in Massachusetts veroordeeld tot 18 maanden gevangenis.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.