Aanklager zet eigen dochter (13) als lokaas in om vermeende pedofiel te pakken

Ali Mohammad Lajmiri (76) zit sinds 12 november in de cel in Santa Clara County, Californië, op verdenking van pedofilie. Maar de manier waarop de verdachte werd gepakt, doet de wenkbrauwen fronsen. De openbaar aanklager mengde zich namelijk in het onderzoek van de politie naar de vermeende pedofiel.



De aanklager, wiens naam niet is vrijgegeven, nam zijn dochter meermaals mee terug naar de plaats in de Almaden Valley waar ze begin vorige maand zou zijn aangerand. Daar wilde hij de dader filmen als hij opnieuw zou toeslaan. De tiener moest van de aanklager het bewuste pad in San Jose op en af wandelen met haar hond, terwijl ze via oortjes en gsm in contact stond met haar vader.



Het meisje kreeg de opdracht om de aanrakingen van de pedofiel toe te laten, zolang zijn handen niet naar haar borsten of tussen haar benen gingen. In dat geval, of wanneer ze de situatie niet meer aankon, moest ze weglopen.