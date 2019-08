Aanklagers willen doodstraf voor man die elf mensen doodschoot in synagoge

Gezinsdra­ma Florida: man schiet drie familiele­den dood, kind enige overleven­de

26 augustus Een familiedrama schokt Florida. Een nog onbekende man drong in de plaats Pembroke Pines een vrijstaande woning binnen en schoot drie familieleden op koelbloedige wijze dood. Een kind, mogelijk ook familie, raakte gewond, maar overleefde de aanslag. De politie wil nog niet zeggen of de schutter is aangehouden of zichzelf van het leven heeft beroofd.