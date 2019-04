Aannemer raakt gasleiding: dode en 17 gewonden bij verwoestende explosie

Een medewerker van de Duke universiteit, die tegenover de plek waar de leiding werd geraakt kantoor houdt, vertelt hoe direct na de explosie de paniek toesloeg. Zeker honderd mensen voelden hoe het gebouw op zijn grondvesten stond te trillen. ,,Mensen zaten schreeuwend achter hun bureaus, toen de plafondplaten naar beneden kwamen’’, verhaalt Jim Rogalski tegen lokale media. ,,Er vlogen spullen rond en door alle stof kon je geen hand voor ogen zien.’’



Na de ontploffing vatte een ander gebouw vlam en stortte deels in. Dikke rook verspreidde zich over het winkelgebied in het centrum van Durham, dat bestaat uit verbouwde tabakspakhuizen. De politie blokkeerde de straten rond de plek van de gasexplosie. Het blussen van de ravage nam zeker twee uur in beslag. Een persoon kwam om het leven en zeventien anderen, waaronder een brandweerman, raakten gewond en moesten naar ziekenhuizen worden gebracht.



De explosie had zo'n kracht dat hij honderden meters verderop te voelen was. Ook daar vlogen ramen uit de sponningen en deuren uit de scharnieren. ,,Ik dacht dat iemand een vuilcontainer op straat gooide’’, zegt Ed Rains die de klap hoorde. Ook op de nabijgelegen kunstacademie schrok het kabaal de studenten op. ,,We hoorden een harde knal, het was beangstigend maar we wisten niet waar het vandaan kwam’’, aldus een leraar. De school werd ontruimd.