Aantal bootmigranten in Italië gehalveerd

Akkoord Libië

De belangrijkste reden voor de sterke daling van de migratie naar Italië is een akkoord dat de toenmalige sociaal-democratische regering in 2017 met Libië sloot. Volgens berichten in de media ging dat vergezeld van informele overeenkomsten met verschillende milities in het land dat in burgeroorlog is. Het doel was te voorkomen dat migranten vanuit Libië de zee op zouden gaan.