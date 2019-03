Aantal doden vliegtuigcrash Colombia stijgt tot 14

Klaas hoopt op teken van leven van naar IS afgereisde dochter: ‘In elk tv-beeld zoek ik de kleinkinde­ren’

9 maart Als in mei 2015 de politie aanbelt en vraagt waar zijn dochter Mandy, haar man Yasser en hun vier kinderen kunnen zijn, weet Klaas Spijk (66) diep in zijn hart het antwoord al. ,,Ze zijn weg. Naar Syrië.” Vier jaar later is IS bijna verslagen. Volgens de laatste berichten zit het Goudse gezin in Baghouz waar Koerdische strijders het slotoffensief hebben ingezet. ,,Nu is de vraag of ze dat overleven of niet. Meer opties zijn er niet.”