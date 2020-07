Aantal haaien bij koraalriffen daalt flink

Verdachte brand kathedraal Nantes opnieuw aangehou­den

6:51 De verdachte die vorige week werd aangehouden en vrijgelaten door de Franse politie na de brand in de kathedraal van Nantes, is opnieuw gearresteerd. Dat hebben de openbare aanklagers bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige Rwandees die als vrijwilliger in het bisdom werkt.