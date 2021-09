Aantal moorden in de VS steeg met 30 procent in 2020

Het aantal moorden in de Verenigde Staten is in 2020 met 30 procent gestegen. Dat blijkt uit het zogenoemde Uniform crime report , het jaarlijkse criminaliteitsrapport van de FBI dat gisteren verscheen.

Volgens het rapport is dit de grootste stijging in een jaar sinds de jaren zestig, schrijft CNN. In 2020 zijn er meer dan 21.500 moorden gepleegd. De piek lag vooral in de zomer, in juni en juli. De meeste moorden zijn gepleegd met een geweer.

Dat blijkt ook uit een rapport van The National Commission for Covid-19 and criminal justice, een commissie die de connectie bekijkt tussen maatregelen rondom Covid-19 en stijging of daling van criminaliteit. Het onderzoek laat zien dat 77 procent van de moorden in 2020 werd gepleegd met een vuurwapen. In 2019 lag dat percentage nog op 74 procent.

In die 77 procent van 2020 is ook het stijgende aantal onbedoelde dodingen met een vuurwapen meegeteld. Dat waren er 4000 meer dan in 2019. Deze dodingen zijn vaak ongelukken die bijvoorbeeld thuis gebeuren. Daarbij gaat een geweer per ongeluk af, waardoor iemand die in de buurt staat wordt geraakt en overlijdt.

Terwijl het aantal moorden steeg tijdens de coronapandemie in 2020, daalden de aantallen van andere criminele activiteiten, zoals overvallen, inbraken en diefstal.

Verre van compleet

Hoewel het criminaliteitsrapport van de FBI hoog aangeschreven staat in de VS, is het op dit moment verre van compleet. Vanwege de invoering van een nieuw datasysteem hebben advocatenkantoren en andere officiële instanties hun data niet of niet volledig aangeleverd. Ook hebben grote steden als New York, Chicago en New Orleans het aantal moorden van 2020 niet doorgegeven aan de FBI.

De cijfers van 2021 verschijnen naar verwachting halverwege volgend jaar. Hoewel de VS vorig jaar nog ieder kwartaal criminaliteitscijfers naar buiten bracht, is dat in de eerste twee kwartalen van dit jaar niet gebeurd.

Uit peilingen van The National Commission for Covid-19 and criminal justice blijkt tot nu toe wel dat het aantal moorden in de eerste maanden van 2021 in ieder geval 10 procent lager was dan in 2020 - maar wel nog steeds hoger dan de jaren daarvoor.



Gun Violence Archive, een onafhankelijke onderzoeksgroep rond wapengeweld in de VS, geeft echter aan dat moord met vuurwapens juist stijgt. Vooral zogenoemde ‘mass shootings’ (grootschalige schietpartijen) komen steeds vaker voor. Tussen 1 januari en 15 september dit jaar zijn er daarvan door heel Amerika 498 gemeld. Grootschalige schietpartijen zijn incidenten waarbij meer dan vier personen omkomen, ze vinden vaak plaats op middelbare scholen of in winkelcentra.

Geen uitkomst van onderhandelingen

Ondanks onderhandelingen tussen de regering van president Joe Biden en het Bureau voor alcohol, tabak en vuurwapens, dat onderdeel is van het ministerie van Justitie en de Amerikaanse bevolking zou moeten beschermen tegen dit soort geweld, is het aantal verkochte vuurwapens juist toegenomen in de eerste helft van 2021. Ook heeft het bureau niks meer over de voorgelegde plannen laten weten, terwijl de afgesproken datum hiervoor, 8 september, nu een tijdje verstreken is.



In Nederland werden juist minder moorden gepleegd in 2020. Wel zijn er in dit jaar meer jongeren vermoord. Ook wordt uit de jongste cijfers van het CBS duidelijk dat bij alle vrouwen die dat jaar vermoord zijn, er al een dader in beeld is. 95 procent werd in huiselijke sfeer vermoord door man of ex-partner.