Aantal slachtoffers 'tuinmoordenaar' Toronto loopt op

In januari werd McArthur aangeklaagd wegens de dood van vijf mannen. Het aantal slachtoffers is nu opgelopen tot zes. In de tuin van een huis waar de man zijn tuingereedschap mocht bergen van de eigenaren, werden eerder al vijf lichamen aangetroffen. Er is nu tijdens onderzoek in de tuin een zesde lichaam aangetroffen. Het gaat om een 49-jarige man die al sinds juni vorig jaar vermist was. Alle slachtoffers tot nu toe waren homoseksuele mannen.



Het kan nog zeker een week duren voordat de grond in de tuin in kwestie in zijn geheel is omgeploegd, het koude weer maakt de zoektocht naar verdere slachtoffers lastig. De politie zal nog zeker een week bezig zijn.