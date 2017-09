Aardbeving in Noord-Korea: mogelijk nucleaire test

De aardbeving vond plaats bij de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Eerdere bevingen in het gebied werden veroorzaakt door kernproeven. De Chinese aardbevingsdienst zegt dat de aardbeving een 'verdachte explosie' is en dat de beving plaatsvond aan het aardoppervlak.



Het zou de zesde kernproef zijn die Noord-Korea heeft uitgevoerd. Volgens het seismologisch instituut van China had de beving een kracht van 6.3 en een diepte van minder dan een kilometer. Ook was er mogelijk sprake van een explosie.



Eerder op de dag beweerde het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA dat het land een nieuwe waterstofbom heeft ontwikkeld. De bom zou door een intercontinentale ballistische raket gedragen kunnen worden. Volgens het medium was de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vandaag aanwezig bij het inladen van de bom in een langeafstandsraket.



Dat gebeurde tijdens een bezoek van Kim Jong-un aan het instituut voor Nucleaire Wapens. ,,Het instituut slaagde onlangs in het ontwikkelen van een geavanceerder kernwapen dat een ,,grote vernietigende kracht'' heeft, aldus KCNA.