Aardbeving in zuidwesten Roemenië met kracht van 5,7

Russisch offensief in Donbas is begonnen

Russische troepen hebben het alom verwachte offensief in de Donbas ingezet. De Russische president Vladimir Poetin had zijn generaals eerder opgedragen de op papier al geannexeerde Donbas-provincies Loehansk en Donetsk nu ook helemáál te veroveren, in ieder geval voor 1 maart.