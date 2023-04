Abortuspil blijft beschikbaar in de VS, ondanks eerder verbod rechter

Het ging om het middel mifepriston, dat voor ruim de helft van alle abortussen in de Verenigde Staten wordt gebruikt. Het ministerie van Justitie en de fabrikant van het middel hadden een urgent verzoek ingediend om in te grijpen na de uitspraak in Texas, die had betekend dat de distributie van de abortuspil op korte termijn zou zijn opgeschort. De pil zou in dat geval mogelijk maandenlang niet beschikbaar zijn geweest in afwachting van rechtszaken.