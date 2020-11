Acht arrestanten aanslag Wenen eerder veroordeeld

Nú al histori­sche verkiezin­gen: transgen­der (30) in senaat Delaware

4 november Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten is een transgender verkozen tot state senator. De 30-jarige Sarah McBride veroverde een zetel in de Amerikaanse staat Delaware. Hiermee is ze de hoogste functionaris in het land die openlijk een trans persoon is. ,,Ik hoop dat vanavond een LGBTQ-kind ziet dat onze democratie ook voor hen groot genoeg is”, meldt een trotse McBride op Twitter.