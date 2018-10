‘Acht doden in synagoge VS, dader riep: Alle Joden moeten dood’

De dader is volgens Amerikaanse media op zijn knieën naar buiten gekropen, raakte gewond en heeft zich overgegeven. Het zou gaan om een 46-jarige blanke man. De schietpartij vond plaats bij een synagoge in de stad, de Tree of Life Synagogue in Squirrel Hill. Buurtbewoners kregen de dringende oproep om binnen te blijven.

Onder vuur

De dader was naar verluidt ook al in een vuurgevecht verwikkeld met de massaal toegestroomde politieagenten. Die agenten zijn daarbij ook zelf onder vuur genomen. In totaal zijn er vier agenten gewond geraakt, van wie er drie neergeschoten zouden zijn. Het is nog de vraag of er onder de dienders ook doden zijn.

Quote Pas op voor de schutter Amerikaanse president Donald Trump De politie zegt volgens de zender meerdere telefoontjes te hebben gehad van mensen die zich hebben verschanst in het joodse gebedshuis.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op twitter de situatie te volgen. ,,Mensen in Squirrel Hill moeten zich schuil houden. Het lijkt erop dat meerdere slachtoffers zijn gevallen. Pas op voor de schutter’', twittert hij. ,,God Bless all!’

De schietpartij bij een synagoge in Pittsburgh, had volgens Trump anders kunnen aflopen als het gebedshuis beter was bewaakt. ,,Als ze binnen bescherming hadden gehad, was de uitkomst veel beter geweest’', concludeerde de president, die vervolgde dat die bescherming niet aanwezig was.

Doodstraf

Trump kreeg na de dodelijke schietpartij van journalisten de vraag of hij wapenwetgeving tegen het licht wil houden. Hij liet doorschemeren daar weinig voor te voelen. ,,Dit heeft er weinig mee te maken’', stelde de president, die meer voelt voor het aanscherpen van wetgeving rond de doodstraf. ,,Als mensen dit doen, moeten ze de doodstraf krijgen. En ze zouden daar geen jaren op hoeven te wachten’', zei de president. ,,Nu gaan de advocaten en andere lui zich ermee bemoeien en duurt het weer tien jaar.’’

Later meer