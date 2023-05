Acht hulpverleners in levensgevaar door explosie in Duits flatgebouw, verdachte gearresteerd

De verdachte van het veroorzaken van een explosie in een flatgebouw in het Duitse Ratingen is opgepakt door een speciale eenheid van de politie. Bij de explosie zijn tien brandweerlieden en twee agenten gewond geraakt. Volgens lokale media verkeren acht hulpverleners in levensgevaar.

Volgens ZDF wonen een moeder en haar zoon in de woning en zou de zoon de explosie hebben laten afgaan. De man is mogelijk een complotdenker. In het appartement is een lichaam gevonden, mogelijk gaat het om de moeder van de arrestant.

De verdachte is volgens lokale media een 57-jarige man. Hij werd volgens meerdere media al gezocht door de politie. De man is gewond geraakt. Of hij gewond is geraakt door de explosie of tijdens de arrestatie is niet duidelijk, aldus een politiewoordvoerster.

De hulpdiensten waren opgeroepen om iemand te helpen in een appartement in een flatgebouw. Op het moment dat er veel hulpdiensten in de woning aanwezig waren, zou de ontploffing hebben plaatsgevonden. Volgens tv-zender ZDF houden veiligheidsdiensten rekening met een gerichte aanval. Na de explosie zijn speciale eenheden van de politie uitgerukt, waaronder scherpschutters.

Volledig scherm Veel hulpverleners voor de flat. © AP

Overvolle brievenbus

De regionale minister van Binnenlandse Zaken meldde dat de Vereniging van Eigenaren rond tien uur ‘s ochtends de politie had gebeld. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul stelt in een eerste verklaring dat buren erop wezen dat de brievenbus overvol zat. ,,Daardoor werd vermoed dat er iemand hulp nodig had binnen.”

Ook zou er brand zijn geweest in dat appartement. Omdat de deur niet open werd gedaan, werd de brandweer ingeschakeld om de deur te openen. Toen de hulpverleners de deur openden werden ze naar achter geblazen door een explosie.

Een verslaggever van de regionale krant de Rheinische Post zegt dat de moeder en zoon geen bekenden zijn in de buurt, waar iedereen elkaar verder kent. Rond de woning is nog steeds veel politie aanwezig, zeggen Duitse verslaggevers ter plekke. In de wijk worden mensen die willen kijken op grote afstand gehouden.

De grote explosie zou om 11.15 uur hebben plaatsgevonden. Ratingen ligt in de buurt van Düsseldorf in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.

