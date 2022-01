Acht jaar cel geëist in zaak dood filmmaker Wouter van Luijn

In de ochtend van 13 juli 2018 overleed Wouter van Luijn op het Spaanse eiland Palma de Mallorca nadat hij daar in elkaar was geslagen in de beruchte wijk Son Banya. Hij wilde er naar verluidt cocaïne kopen en was er naartoe gegaan na een feest.

In de gevaarlijke wijk op het eiland werd Van Luijn beroofd door een groep, met onder meer de hoofdverdachte Adrián H.F. De regionale krant schrijft dat de verdachte de Nederlandse filmmaker vervolgens meerdere keren in het gezicht sloeg, waardoor hij op de grond viel. Van Luijn kon niet reageren of opstaan. Adrián H.F. heeft volgens de officier van justitie 800 euro in beslag genomen die de Nederlandse filmmaker in zijn portemonnee had.