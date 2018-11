Acht jaar cel geëist tegen Frank Masmeijer

Jongste democrati­sche congreslid VS: Ik werd aangezien voor stagiaire

18:33 Met haar 29 lentes is Alexandria Ocasio-Cortez de jongste vrouw die ooit is verkozen in het Amerikaanse congres. De democrate is binnen haar partij een rijzende ster, maar nog niet iedereen binnen het Capitool is gewend aan haar jeugdige elan.