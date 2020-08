Acht mensen, onder wie zes Franse ngo's, gedood in Niger

,,We zijn de situatie in kaart aan het brengen, we zullen achteraf meer informatie geven’’, aldus de gouverneur, die geen details gaf over de omstandigheden van de aanval, noch over de identiteit van de aanvallers.

Uit het struikgewas

De aanval vond plaats rond 11.30 uur, 6 kilometer ten oosten van de stad Kouré. ,,De meeste slachtoffers werden neergeschoten... We vonden ter plekke een magazijn zonder patronen’’, vertelde de bron aan afp. ,,We weten de identiteit van de aanvallers niet, maar ze reden op motorfietsen door de bush en wachtten op de aankomst van de groep.’’ Het door de toeristen gebruikte voertuig behoort toe aan de ngo Acted, een Franse ngo die zich inzet voor kwetsbare mensen wereldwijd.

Toeristische bestemming

Het gaat om de eerste aanval gericht tegen westerse toeristen in dit gebied sinds het zo’n 20 jaar geleden een toeristische bestemming werd, toen een kleine kudde Tsjaadgiraffen, elders uitgestorven, op de vlucht voor stropers en roofdieren daar een oase van rust had gevonden.

De regio Tillabéri is een groot instabiel gebied. Het is gelegen in het ‘driegrenzengebied’ tussen Niger, Burkina Faso en Mali, wat een trefpunt is geworden voor Sahel-jihadisten, waaronder de Islamitische Staat in de Grote Sahara (EIGS). Motorfietsen zijn sinds januari dag en nacht verboden in een poging om verplaatsingen van jihadisten te voorkomen.