Acht mensen opgepakt die mogelijk aanslag wilden plegen in België

De politie heeft acht mensen opgepakt - drie in Brussel en vijf in Antwerpen - die ervan verdacht worden een aanslag te willen plegen in België. Dat deelt het federaal parket, vergelijkbaar met het Openbaar Ministerie in Nederland, mee in een persbericht. ,,Er waren voorbereidende handelingen”, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.

In het kader van een onderzoeksdossier van het federaal parket werden vijf huizen in Merksem, Borgerhout, Deurne, Sint-Jans-Molenbeek en Eupen doorzocht op verzoek van een onderzoeksrechter in Antwerpen. Over de resultaten van deze huiszoekingen wordt niet gecommuniceerd.

Vijf personen werden aangehouden en meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of ze worden voorgeleid. Minstens twee van de betrokkenen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben getroffen om een terroristische aanslag te plegen in België.

In een ander onderzoeksdossier van het federaal parket werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. Naar aanleiding van dit dossier werden drie personen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Ook deze personen worden ervan verdacht voorbereidingen te hebben getroffen om een terroristische aanslag te willen plegen in België.

‘Voorbereidende handelingen’

Het doelwit van de aanslag was nog niet bepaald, zo deelt het federaal parket mee. ,,In beide dossiers hadden de verdachten plannen om een aanslag te plegen. Er waren voorbereidende handelingen”, zegt Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket. ,,Wij nemen het in elk geval in beide dossiers zeer serieus.”

Beide dossiers zouden te linken zijn aan elkaar, maar verder onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de groepen met elkaar verweven waren. ,,Tijdens het onderzoek hebben we wel degelijk gemerkt dat personen uit het Antwerpse en het Brusselse contact hadden met elkaar”, aldus het federaal parket. Voorlopig wil het geen verdere informatie geven.

OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, zegt dat er op basis van de huidige informatie geen impact is op het dreigingsniveau in België.

