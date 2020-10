Acht Nederlanders vast voor runnen ‘meest actieve cocaïnebende van Europa’

VideoMet de arrestatie van acht Nederlanders heeft de Spaanse politie naar eigen zeggen een internationale criminele organisatie opgerold die de meest actieve van Europa was bij de invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. De bende probeerde ruim 6000 kilo van het witte poeder via verschillende Europese havens binnen te smokkelen, meldt de guardia civil.

De arrestaties vonden plaats tijdens een gecoördineerde actie in de provincies Málaga en Valencia en in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Papendrecht. Vijf verdachten werden in Spanje ingerekend, drie in Nederland. De verdachten zijn volgens Spaanse media Marokkanen met een Nederlands paspoort. Tegelijkertijd met de arrestaties werd in de haven van Valencia in een zeecontainer 480 kilo cocaïne in beslag genomen.

De operatie met de codenaam Cetil begon eind 2019 in de provincie Pontevedra in het noordwesten van Spanje. Een politieteam gespecialiseerd in de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de regio Galicië onderzocht een internationaal wapenhandelnetwerk. Tijdens dat onderzoek kregen ze volgens de diario de Pontevedra een narco-onderzeeër in beeld waarvan ze het spoor volgden. Dat leidde naar de haven van Aldán bij Vigo, niet zo ver van de Portugese grens, waar ze de opvarenden arresteerden en de eerste lading cocaïne in beslag namen.

Verder onderzoek leidde naar de haven van Marín bij Pontevedra en tot het onderscheppen van een ton cocaïne in verschillende zendingen, allemaal gelinkt aan de Nederlandse organisatie. Die verlegde haar werkterrein na de arrestaties naar de haven van Valencia. Daar werd tussen maart en juni 2020 in totaal 3200 kilo van het witte poeder in beslag genomen.

Eigen contra-surveillanceteam

De kern van criminele organisatie was gevestigd in Nederland maar ze reisden regelmatig naar Spanje om de rest te ontmoeten en de drugszendingen uit Zuid-Amerika te organiseren. Verschillende bendeleden hebben volgens de Spaanse politie een breeds scala aan antecedenten voor zware misdrijven zoals wapenhandel, afpersing en moord. De bende beschikte ook over een eigen ondersteuningsteam met medewerkers die militair getraind waren en ervaring met oorlogsmissies hadden. Zij hielden zich vooral bezig met contra-surveillance om te zien of de bendeleden niet door derden in de gaten werden gehouden.

Operatie Cetil werd gecoördineerd door Europol. Naast de Spaanse en Nederlandse politie waren er ook speurders bij betrokken van de Amerikaanse douane en grensbescherming en van de onderzoeksafdeling van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De samenwerking maakte het volgens de guardia civil mogelijk om alle componenten van de organisatie volledig te identificeren en snel tussen te komen bij de aankomst van een lading cocaïne in de haven van het Nederlandse Westland en in die van Valencia.

Volledig scherm Een deel van de drugs die in beslag werd genomen in de haven van Valencia. © Guardia civíl

Volledig scherm Spaanse, Nederlandse en Amerikaanse speurders in actie bij de onderschepping van de cocaïne. © Guardia civíl

Volledig scherm Bij deze drugszending zat de cocaïne verstopt in dozen met bananen. © Guardia civíl