Achttien Vlaamse studenten vervolgd om dodelijk ontgroeningsdrama

Ingenieursstudent Sanda Dia uit het Antwerpse Edegem overleed in december 2018 door onderkoeling na een tweedaags ontgroeningsritueel van studentenclub Reuzegom. De details van zijn ontgroening schokten het land. Feitelijk werden Sanda en nog twee studenten die moesten worden ingewijd twee dagen lang gemarteld.

Ze werden op de eerste avond in Leuven onder andere verplicht een liter gin te drinken en daarna enkele halve liters bier. Kans te herstellen kregen ze niet. Het tweede deel van de doop vond een dag later plaats. De volgende ochtend moesten ze ‘schachtenpap’ drinken, een goor brouwsel waarvoor in een blender levende goudvissen, muizen een paling en visolie waren vermengd.

De drie moesten een soort graf graven dat werd gevuld met ijswater. Terwijl andere leden van de studentenvereniging hun behoefte deden in de put moesten Sanda Dia en de anderen daarin blijven staan. Uiteindelijk viel de student om en werd hij met ernstige onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl Dia vocht voor zijn leven waren andere leden van de studentenvereniging vooral bezig sporen uit te wissen, meldden Vlaamse media.

Sanda stierf uiteindelijk aan de gevolgen van onderkoeling. Zijn lichaamstemperatuur was na diverse ‘dooprituelen’ gedaald tot 27 graden.

Tot tien jaar cel

Het OM wil alle betrokken korpsleden vervolgen voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim. De verdachten riskeren nu tot tien jaar cel.

De raadkamer in Hasselt moest in eerste instantie beslissen of er nog extra onderzoek nodig was. Enkele advocaten van de verdediging stuurden daarop aan, maar dat werd dus afgewezen. De verdachten kunnen nog hoger beroep aantekenen. ,,We hebben de vader van Dia voorbereid”, zegt zijn advocaat Sven Mary. ,,Hij weet dat dit de laatste stuiptrekkingen zullen zijn van sommige advocaten. Vader Dia weet ook: de dag des oordeels komt dichterbij.”

Verbannen

De zaak-Sanda Dia is een drama dat heel België nu al jaren bezighoudt. De katholieke universiteit van het Belgische Leuven heeft zeven studenten die betrokken waren bij de dood van de student tijdelijk dan wel definitief van de universiteit verbannen.

De ouders van de verdachten behoren allemaal tot de notabelen van Vlaanderen en zijn zelf magistraat, advocaat of tandarts. Hun kinderen die nu voor moeten komen worden bijgestaan door de beste advocaten van het land.

Ontbonden

De omstreden studentenvereniging Reuzegom is inmiddels ontbonden. Van de achttien studenten die nu moeten voorkomen richt de meeste aandacht zich op Alexander G. (alias Shrek) en Jef J (zaadje). Zij zouden de gangmakers zijn geweest in een orgie van vernedering. Net als de anderen wordt hen mishandeling en onopzettelijke doding ten laste gelegd. Ook het toedienen van schadelijke stoffen en weigering hulp te geven aan een mens in levensgevaar. De maximumstraf voor dat alles is tien jaar. Volgens de advocaten zijn er ook verzachtende omstandigheden, maar procureur Jeroen Swijsen meent dat elk van de achttien een even groot aandeel heeft in de dood van Sanda Dia.

Veel kritiek was er op het universiteitsbestuur van Leuven dat sommige daders slechts een taakstraf van 30 uur oplegde en hen verplichtte een opstel over de zaak te schrijven. In een open brief hebben professoren extra straffen geëist. Iedereen die bij de dood van Sanda Dia betrokken was moet voor het leven door de universiteit worden geschorst, vinden ze. Rector Luc Sels waarschuwde dat de zaak niet mag ontaarden in een ‘volkstribunaal’. Hij wil eerst de rechtszaak afwachten alvorens eventuele aanvullende stappen te overwegen.