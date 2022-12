Actievoerders gieten olie en bloed op vloer van Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

De activisten toonden hun verontwaardiging over het feit dat het museum zich laat sponsoren door een bedrijf met een voor hen twijfelachtige reputatie. ,,De Franse oliegigant Total Energies werd de afgelopen decennia immers meermaals veroordeeld voor corruptie, vervuiling en schending van de mensenrechten. Total houdt bewust de klimaatdoelstellingen tegen en maakt overwinsten dankzij de Russische inval in Oekraïne”, klinkt het.

Beneden in de hal dienden andere bezorgde museumbezoekers zich ondertussen aan als opruimploeg. Ze boden aan om de vloer schoon te maken en zo hun museum symbolisch te zuiveren van de vervuiling door Total. Museumbezoekers werden met flyers geïnformeerd over de reden van het protest.

Sponsoring onaanvaardbaar

Het KMSKA werkt volgens de statuten van de International Council of Museums (ICOM). In de statuten van ICOM staat dat musea zich moeten afvragen of het aanvaardbaar is om geld aan te nemen van controversiële bedrijven, zoals wapenfabrikanten of producenten van fossiele brandstoffen. ,,De beslissing van het KMSKA om zich te associëren met een bedrijf dat winstbejag boven mensenrechten en het welzijn van de planeet stelt, gaat hier tegenin”, zo stellen de actievoerders.