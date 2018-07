Actievoerders Pussy Riot direct na vrijlating opnieuw opgepakt

Broer doodgere­den fietser: René was een zeer ervaren reiziger

30 juli De Nederlandse fietser die gisteren om het leven kwam in Tadzjikistan is René Wokke (56) uit Amsterdam. Hij was met zijn vriendin Kim Postma (58), die gewond in een ziekenhuis zou liggen, onderweg van Thailand naar Iran. ,,René was een hele slimme, ondernemende kerel die altijd op pad was en al 130 landen had bezocht", zegt zijn broer Erik (58).