Activisten bekogelen politie met molotovcocktails in Duits bruinkooldorp, gewonden gemeld bij ontruiming

Dat ging niet zonder slag of stoot. Volgens de politie werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Bij het politie-optreden zijn volgens de bezetters meerdere actievoerders gewond zijn geraakt. Zij zouden hulp hebben gezocht bij hun eigen EHBO-dienst, maar die is door de politie uit het dorp gezet. Er zijn voor zover bekend vandaag nog geen aanhoudingen verricht.

Plaats maken voor bruinkoolwinning

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Absurd’

Ook tientallen Nederlanders hebben zich aangesloten bij het verzet tegen de voorgenomen sloop van het Duitse bruinkooldorp. Met baakschilden en witte hekken zijn de hoofdwegen naar Lützerath afgegrendeld. ,,Absurd dat we in deze tijd naar bruinkool graven, maar vooral pijnlijk dat het effect zichtbaar is in de arme zuidelijke landen’’, vertelt Ella, een Nederlandse klimaatactivist van in de veertig.