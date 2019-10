Acute geldnood bij Verenigde Naties: tekort van 230 miljoen dollar

Groepssel­fie op vakantie loopt gruwelijk af: jongen (14) glijdt uit en sleurt familie mee de dood in

10:05 Een gezinsuitje bij een toeristische trekpleister in India is afgelopen weekend uitgemond in een drama. Een pasgetrouwde vrouw probeerde met vijf familieleden een groepsselfie te maken toen een van hen, een 14-jarige jongen, uitgleed, in het water viel en de rest meesleurde. De vader van het gezin zag alles gebeuren en kon alleen zijn zus nog redden.