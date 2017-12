Advocaat Britse Laura denkt haar uit Egyptische cel te krijgen met belangrijk bewijs

Plummer vertrok op 9 oktober naar Egypte en had 290 tabletten tramadol en wat naproxen meegenomen. Die waren bedoeld voor haar Egyptische man die last heeft van rugpijn na een ongeval. De pillen bleken echter verboden in Egypte, waardoor de Britse in de cel belandde.



Vandaag verscheen Plummer voor de rechter in Egypte. Ze werd bijgestaan door advocaat Mohamed Osman die beweert dat een belangrijk bewijsstuk haar vrij zou kunnen krijgen. Het feit dat ze twee keer zoveel betaalde voor haar vliegticket als dat de pijnstillers waard waren, zou haar namelijk vrij moeten pleiten.