Advocaat: Navalny vandaag al voorgeleid

Advocaat Vadim Kobzev publiceerde op Twitter een brief waaruit blijkt dat Navalny om 10.30 uur vanochtend voorgeleid zou worden op het bureau waar hij wordt vastgehouden. Aanklagers stellen dat Navalny de voorwaarden heeft geschonden waaronder hij een celstraf niet hoeft uit te zitten. Dus zou hij terug de cel in moeten. Navalny is eerder in een omstreden strafzaak tot een celstraf veroordeeld wegens fraude.

Hij was sinds augustus in Duitsland om te herstellen van een aanslag op zijn leven met een gif dat ooit in de Sovjet-Unie als chemisch wapen werd ontwikkeld. Hij verliet in september het ziekenhuis in Duitsland en had zich toen meteen moeten melden bij de Russische justitie, aldus de aanklagers. Navalny keerde tenslotte gisteren terug in Rusland.