Advocaat onthult: George Floyd en politieagent moeten elkaar gekend hebben

Derek Chauvin, de agent die Floyd zo hardhandig arrestatie dat hij later overleed, wordt voorlopig beschuldigd van doodslag, waar in de Verenigde Staten een maximumstraf van 25 jaar op staat. De aanklager stelt dat de agent verantwoordelijk is voor de dood van de arrestant, maar denkt dat hij het op zich niet heeft gewild.

Voorbedachten rade

Benjamin Crump, de landelijk bekende burgerrechtenadvocaat die de nabestaanden van Floyd vertegenwoordigt, denkt daar heel anders over. Hij zegt zeker te weten dat er sprake is van moord met voorbedachten rade. ,,We denken dat hij van plan was om George te vermoorden”, zegt Crump tegen CBS News. ,,Hij hield bijna negen minuten lang zijn knie in de nek van een man die smeekte om zijn leven. Zelfs nadat die het bewustzijn verloor hield hij de knie op zijn nek.”

Na het aandachtig beluisteren van de geluidopnames kan Crump niet tot een andere conclusie komen. ,,We hebben een opname van de bodycam waarin een agent zegt ‘hij heeft geen pols, misschien moeten we hem op zijn zij zetten’. Agent Chauvin wijst het verzoek af en houdt George in dezelfde positie. Dat was zijn bedoeling”, aldus Crump.

Beveiligers

De familie en de advocaat gaan de relatie tussen Floyd en Chauvin nader onderzoeken, nu de kans groot is dat ze elkaar kenden. Floyd werkte vorig jaar regelmatig als uitsmijter in nachtclub El Nuevo Rodeo in Minneapolis. Derek Chauvin werkte de afgelopen 17 jaar buiten diensttijd voor diezelfde nachtclub, ook als beveiliger, maar dan buiten voor de deur.

Het waren twee heel verschillende mensen, vertelde Maya Santamaria, tot voor een paar maanden eigenaar van de nachtclub, aan diverse tv-stations. Floyd was volgens haar ‘een geweldige vent’ die met een brede glimlach zijn werk deed en geliefd was bij de klanten. Hij werd vooral ingehuurd op dinsdag en zondag, wanneer de club zijn ‘urban nights’ hield waar vooral Afro-Amerikaanse klanten op afkwamen.

Over Chauvin was ze minder lovend. Doorgaans was hij kalm en deed hij zijn werk goed. Maar tijdens die ‘urban nights’ was hij anders. ,,Dan was hij gespannen en dat gold voor alle agenten die dat werk deden. Als er Afro-Amerikaanse klanten waren, dan gingen ze anders te werk. Ze werden snel nerveus, voor elk klein dingetje dat er gebeurde werd de pepperspray tevoorschijn gehaald en vroegen ze versterking van de politie. Een heel andere sfeer dan op de ‘latin nights’.”

Relatief veel klachten

Chauvin was sinds 2001 agent in Minneapolis. In die periode werden tegen hem 17 klachten ingediend. Dat is relatief veel, zei Ronal Serpas, voormalig commissaris van politie in de steden New Orleans en Nashville, tegen de Washington Post. Maar het is niet duidelijk waar die klachten precies over gingen. Echt berispt werd hij volgens de politie van Minneapolis maar twee keer, en voor zover bekend ging dat niet over het gebruik van geweld tegen burgers.

Daarbij was hij wel meermalen betrokken. In 2005 nam hij deel aan een achtervolging waarbij een vluchtende automobilist drie mensen doodreed. In 2006 was hij een van een groep agenten die optrad nadat een man mensen neerstak. De dader zou daarna een geweer op de agenten hebben gericht, waarop hij werd doodgeschoten.

In 2008 drong Chauvin na een melding van huiselijk geweld de badkamer binnen waar een man zich had verschanst, en schoot hem van dichtbij door het onderlijf, naar eigen zeggen omdat de man, Ira Latrell Toles, had geprobeerd zijn pistool af te pakken. Toles overleefde het, en vindt nog steeds dat Chauvin het destijds op zijn leven voorzien had. ,,Als hij daarvoor was berispt, zou George Floyd nog leven”, zei hij tegen de website Daily Best.

Reactie familie op rellen

Het overlijden van George Floyd is in de Verenigde Staten als een bom ingeslagen en veroorzaakt in diverse staten veel onrust. De nabestaanden benadrukken dat ze niet achter de vernielingen en plunderingen staan. ,,Maar ze zijn wel van mening dat de demonstraties een teken zijn van rechtvaardige woede die Amerikanen, vooral zwarte Amerikanen, voelen over de dood van George Floyd”, zegt hun advocaat.