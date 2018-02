Advocaat pleit opnieuw voor vrijlating Dutroux

Volgens Dayez krijgt Dutroux in de gevangenis geen enkele zorg of begeleiding en wordt hij niet voorbereid op een terugkeer naar de maatschappij. Hij noemt de gevangenis een ‘misdaadopleiding’ en ‘een instrument van wraak’. Dutroux, aldus Dayez, slijt er zijn leven in een cel van 9 vierkante meter.

Psychopaat

,,Dat is nog altijd meer dan onze kleintjes hadden”, zo reageerde vanmiddag in het RTBf-Journaal Jean-Denis Lejeune, vader van het destijds 8-jarige Dutroux-slachtoffertje Julie. Zij zat met haar even oude vriendinnetje Mélissa opgesloten in een oude watertank en verhongerde toen Dutroux voor andere feiten een tijdelijke celstraf uitzat. Lejeune vindt de mogelijke vrijlating van Dutroux ‘een debat dat we zelfs niet moeten voeren’. ,,Hij is tot levenslang veroordeeld nadat psychiaters hadden vastgesteld dat hij een psychopaat is en ongeneeslijk.”