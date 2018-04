Advocaat steekt zichzelf in brand uit protest tegen afbraak planeet

Uit een afscheidsbrief die vlak bij de verkoolde resten van de 60-jarige advocaat werd gevonden, blijkt dat zijn zelfmoord een protest was tegen de manier waarop de mens de aarde aan het vernietigen is. Hij schreef dat hij fossiele brandstof had gebruikt als metafoor voor de dezelfde wijze waarop fossiele brandstoffen de aarde vernietigen, zo schrijft The New York Daily News. ,,Sorry voor de puinhoop'', schreef hij in zijn afscheidsbrief die aan de politie was gericht. Verder schreef hij dat hij hoopte dat zijn dood eervol zou zijn en anderen zou kunnen helpen.