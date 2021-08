Afgang in Afghanistan is ‘onuitwisbare smet’ op president Joe Biden, maar die wijst naar Trump

Nu al is het chaotische, onvoorbereide vertrek uit Afghanistan een ‘onuitwisbare smet’ op het presidentschap van Joe Biden, oordeelt Ryan Crocker, voormalig Amerikaans ambassadeur in Afghanistan voor de regering Obama, waar Biden ook deel van uitmaakte. Hij sprak met de lokale krant in zijn woonplaats Spokane, Washington. ,,Ik heb een aantal ernstige vragen over zijn vermogen om onze natie als opperbevelhebber te leiden. Dat hij dit zo verkeerd heeft gezien - of, erger nog, dat hij heeft begrepen wat er waarschijnlijk zou gebeuren, maar het hem niet kon schelen.”