Afgewezen asielzoeker (22) krijgt levenslang voor vermoorden Duitse Susanna (14)

Bloedstol­len­de vlucht na motorpro­ble­men: ‘Ik sms'te mijn moeder dat ik van haar hield’

9:45 Circa honderdvijftig passagiers van luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines hebben maandag doodsangsten uitgestaan nadat een van de motoren van het vliegtuig waar zij inzaten, in brand dreigde te vliegen. Amateurbeelden laten zien hoe een metalen onderdeel losschiet en de motor een oranje gloed uitstraalt. ,,Vanaf het moment dat we rook zagen, raakten we volledig in paniek.”