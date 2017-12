Afgezette dictator geniet luxe-pensioen

Robert Mugabe heeft een prima pensioen voor zichzelf geregeld. De regering van Zimbabwe heeft bekendgemaakt wat de dictator allemaal meekrijgt nu hij is afgezet. Dat is niet mis.

'Iemand die al sinds 1987 onafgebroken president is geweest, heeft recht op een uitgebreid pakket aan diensten en geneugten', zo begint de verklaring die Mugabes opvolger, Emmerson Mnangagwa, naar buiten heeft gebracht.

Te lezen valt dat de 93-jarige Mugabe voor de rest van zijn leven kan beschikken over een vaste staf van twintig mensen. Onder hen zijn zes lijfwachten, butlers, koks, tuinmannen, chauffeurs en mensen die de was voor hem doen.

De oud-president mag een huis bouwen op een stuk grond van maximaal 5.000 vierkante meter in hoofdstad Harare. Met zwembad, uiteraard, en de regering zorgt voor de inrichting.

Eersteklas

Om zich te verplaatsen krijgt Mugabe elke vijf jaar een Mercedes Benz S500, een terreinwagen en een pick-uptruck. De overheid betaalt ook de benzine. Jaarlijks mogen de ex-dictator en zijn vrouw Grace - bijgenaamd Gucci Grace - acht reizen maken in een privéjet of eersteklas in een lijntoestel, vier in eigen land, vier naar het buitenland.

De Zimbabwaanse grondwet schrijft voor dat een oud-president dezelfde vergoeding krijgt als een zittend president. Mugabe kreeg naar verluidt een pensioen mee van ruim acht miljoen euro en de overheid betaalt al zijn ziektekosten.

Mugabe legde het presidentschap in november neer, omdat zijn positie onhoudbaar was geworden. Het leger greep in toen de leider zijn invloedrijke vicepresident Mnangagwa opzij schoof. Mugabe's vrouw Grace had zo de beste kaarten om haar hoogbejaarde echtgenoot op termijn op te volgen. Dat viel slecht bij de militairen, die de dictator daarom afzette, 37 jaar nadat hij aan de macht kwam in Zimbabwe, eerst als premier, daarna als president.

President Mnangagwa probeert het Westen nu te paaien met beloftes over democratie en economische hervorming. Zo hoopt hij meer investeringen en ontwikkelingsgeld los te krijgen voor Zimbabwe, dat economisch al jaren aan de grond zit. De eerste blanke boeren, die eerder op bevel van Mugabe van hun land waren verjaagd, hebben hun grond nu teruggekregen.

Vinger in de pap

Maar sinds het vertrek van Mugabe heeft het leger een stevige vinger in de pap gekregen. Generaal Sibusiso Moyo is minister van Buitenlandse Zaken en luchtmachtcommandant Perence Shiri is de nieuwe minister van Landbouw.

Ex-generaal Constantine Chiwenga (61), het brein achter de afzetting van de president, is nu de tweede man binnen regeringspartij ZANU-PF. Hij maakte vanaf begin jaren 80 carrière binnen het leger en werd in 2004 de hoogste militair in het land. Chiwenga staat hoog op de lijst van Zimbabwanen tegen wie de Europese Unie sancties afkondigde wegens betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. In 2008 sloeg het leger onder zijn leiding de protesten tegen verkiezingsfraude van Mugabe met harde hand neer.

Ook het privéleven van Chiwenga is omstreden. Hij scheidde in 2014 van Jocelyn, die hem beschuldigde van mishandeling. Bij de verdeling van de inboedel bleek dat Chiwenga, die het nu heeft aangelegd met een 27-jarig fotomodel, zichzelf als generaal enorm had verrijkt.