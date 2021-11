Afgezette Myanmarese leider Suu Kyi krijgt dinsdag eerste vonnis te horen

video Eerste vrouwelij­ke Zweedse premier alweer afgetreden

Magdalena Andersson is enkele uren nadat ze was gekozen tot eerste vrouwelijke premier van Zweden afgetreden. De Groenen trokken hun steun in voor de moeizaam tot stand gekomen regeringscoalitie, waardoor er geen meerderheid meer is in het parlement.

24 november