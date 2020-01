Afghaanse troepen en taliban slaags op plek waar VS-toestel crashte

De Afghaanse strijdkrachten en hun bondgenoten proberen vandaag het wrak vanuit de lucht te bereiken. Volgens de politiechef in de betrokken centraal gelegen provincie Ghazni zijn die troepen in een hinderlaag gelopen en werden ze gedwongen zich terug te trekken.



Gisteren stortte een Amerikaans toestel neer in de bergachtige provincie. Na eerdere berichten over een gecrasht passagierstoestel bleek het om het militaire toestel te gaan. Het was volgens Washington een militair vliegtuig van het type Bombardier E-11A bestemd voor communicatiedoeleinden.



Volgens de Amerikanen is het niet neergeschoten. Ook is niet bekendgemaakt hoeveel mensen aan boord waren. De taliban zeggen dat zij het hebben neergehaald en dat er belangrijke officieren van de CIA aan boord waren. In het gebied waar het vliegtuig neerkwam is het bitterkoud.