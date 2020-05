Afgrijzen in Amerika na overlijden zwarte arrestant: 'Ik kan niet ademen, dood me niet’

De politie van Minneapolis ligt zwaar onder vuur nadat gisteravond een zwarte man overleed, kort na een hardhandige arrestatie door een agent. Een video die op sociale media circuleert toont aan dat de arrestant in grote paniek verkeerde en bang was om dood te gaan. De burgemeester van Minneapolis reageert verbijsterd op de beelden. De FBI is een onderzoek begonnen.

De lokale politie reageerde gisteravond op een melding van een man die vermoedelijk valse papieren probeerde te gebruiken bij een horecagelegenheid. Agenten stuitten ter plaatse op een dronken, ongewapende man. Hij zat in zijn auto en maakte een verwarde indruk. Dienders sommeerden hem het voertuig te verlaten. ,,Toen hij uit de auto stapte, begon hij zich te verzetten tegen de agenten”, lichtte een woordvoerder van de politie kort na het incident toe. ,,De agenten sloegen de verdachte in de boeien en merkten toen dat hij in medische nood verkeerde.”

Een ambulance bracht de man met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, waar hij kort daarna kwam te overlijden. Zijn identiteit is niet officieel bekendgemaakt. Een video die nu massaal op sociale media rondgaat, laat een completer beeld van de situatie zien. Zo is te zien dat een agent minutenlang zijn knie tegen de man zijn nek drukt. De man schreeuwt het uit en zegt herhaaldelijk dat hij geen adem krijgt. ‘,,Mijn buik doet pijn. Mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ik heb water nodig, alstublieft. Vermoord me niet”, kermt hij uit. Een omstander waarschuwt de agent dat de man begint te bloeden, maar daar lijkt hij geen boodschap aan te hebben.

,,Je houdt hem al in bedwang, hij verzet zich niet eens”, schreeuwt een onbekende vrouw uit. ,,Laat hem tenminste toch even ademen. Hij is ook een mens. Je lichaamstaal verraadt dat je hier te fel van geniet.”

‘Deze agent heeft gefaald’

Na ongeveer vijf minuten verliest de arrestant het bewustzijn. De omstanders vragen iemand om zijn pols te controleren. De officier tilt zijn knie niet op en wacht tot de ambulancebroeders arriveren. Dat duurt dan nog zeker enkele minuten. ,,Je hebt hem vermoord!”, schreeuwt dezelfde vrouw naar de agent.



Op een speciaal ingelaste persconferentie spreekt de burgemeester van Minneapolis zijn afgrijzen uit. ,Zwart zijn in Amerika hoort niet gelijk te staan met de doodstraf. Vijf minuten lang zagen we hoe een witte agent zijn knie drukte in de nek van een zwarte man. Vijf minuten! Deze agent faalde dramatisch op menselijk vlak. Er kan maar één conclusie getrokken worden: deze man had nooit mogen sterven.”

Medaria Arradondo, de politiechef in Minneapolis, wilde op de persconferentie niet specifiek ingaan op de beelden, maar hij vertelde wel dat hij besloten heeft de FBI in te schakelen op basis van de informatie die hij heeft gekregen. Het onderzoek staat nu onder leiding van de federale autoriteiten. Het Minnesota Bureau of Criminal Apprehension is hier ook bij betrokken.

Verlof

De twee betrokken agenten zijn voorlopig met verlof. Onderzoek moet uitwijzen of zij verder worden bestraft en of hun manier van handelen voortvloeit uit racisme. Organisaties die opkomen voor de rechten van zwarte mensen reageren in elk geval woest. Zij organiseren vanavond een demonstratie op de plek waar de man werd aangehouden.

De burgemeester drong er bij de demonstranten op aan om tijdens het protest rekening te houden met maatregelen rond het coronavirus. Hij betuigde zijn medeleven met de familie van de man. ,,Hij had niet mogen sterven.” Ook Melvin Carter, burgemeester van Mississippi, schaart zich achter die woorden. ,,Dit zijn een van de meest verachtelijke en hartverscheurende beelden die ik ooit heb gezien.” Hij roept op om beide officieren volledig verantwoordelijk te houden. ,,Dit moet nu stoppen.”

Zwarte mannen

Van alle Amerikanen lopen zwarte mannen de meeste kans om te worden gedood door de politie. Voor hen is het risico 1 op 1000 en daarmee is politiegeweld met name voor jonge zwarte mannen een van de belangrijkste doodsoorzaken. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten.

Gemiddeld is het risico voor Amerikaanse mannen om te sterven door politiegeweld 1 op 2000, voor vrouwen in de VS geldt een gemiddelde van 1 op 33.000. Het risico ligt het laagst voor blanke mannen en vrouwen, latina-vrouwen en mensen uit Hawaï.

Niet alleen zwarte mannen hebben in de VS meer kans om te sterven door politiegeweld, dat geldt ook voor zwarte vrouwen, latino-mannen, indianen en eskimo’s. Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat het risico het grootst is voor iemand tussen de 20 en 35 jaar.