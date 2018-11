Afrika heeft vanaf vandaag ook een hogesnelheidslijn

De werkelijke hoge snelheid wordt vooralsnog alleen gehaald op het eerste stuk, naar Kenitra. Daar raast de trein met een snelheid van 350 kilometer per uur voorbij. Daarna, van Kenitra naar Casablanca (140 km), rijden de TGV's over bestaand spoor met een toegestane maximumsnelheid van 160. De nieuwe lijn moet uiteindelijk worden doorgetrokken naar Marrakech en Agadir in het zuiden. Maar vandaag wordt deze mijlpaal gevierd, al is er ook de nodige kritiek op het 2,3 miljard euro kostende project, dat voor meer dan de helft is gefinancierd met Franse leningen. De rest is gefinancierd door Marokko zelf en door bevriende landen als Koeweit, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De lijn wordt drie jaar later opgeleverd dan de bedoeling was. Dat had volgens de Franse media te maken met het afhaken van enige aannemers die onder de prijs hadden ingeschreven maar zich uiteindelijk terugtrokken. Ook ging er veel tijd verloren met omstreden onteigeningen op de route. In de Marokkaanse media wordt het project geprezen om de hightech aspecten en ook om de relatief lage kosten van het spoor. Die bedragen rond 8,5 miljoen euro per aangelegde kilometer rail. In Europa kost een hogesnelheidslijn ruim twee keer meer.

Economie

De aanleg van de lijn betekent een boost voor de lokale economie. De verbinding met Kenitra wordt nog belangrijker wanneer de Franse autofabrikant PSA (maakt onder meer Peugeots en Citroëns) daar volgend jaar een fabriek opent die 100.000 auto’s per jaar gaat fabriceren en werk biedt aan meer dan 2000 mensen.

Terwijl in economische kringen de hogesnelheidslijn wordt bejubeld, zijn er in de sociale media ook de nodige vragen over de noodzaak van wat wordt gezien als een prestigeproject. Het Marokkaanse collectief ‘Stop TGV’ probeerde de aanleg van lijn tevergeefs te stoppen. Woordvoerder Omar Balafrei in de Franse media: ,,Voor tien meter TGV bouw je een school op het Marokkaanse platteland. De Marokkaanse staat spendeert jaarlijks maar ongeveer 600 euro aan elke scholier. In Frankrijk is dat 8000 euro. Als we dat soort basisproblemen niet hebben geregeld en onderwijs een enorm probleem blijft zitten we niet echt te wachten op dit soort prestigeprojecten.’’