Afrikaans dorpje in rep en roer om loslopende leeuw, maar dier blijkt héél iets anders

Een boerenknecht in het dorpje Kinyana sloeg deze week alarm nadat hij meende een leeuw voor het huis van zijn werkgever te hebben gezien. De lokale autoriteiten namen de melding uiterst serieus, omdat inwoners de laatste tijd hadden geklaagd dat een deel van hun vee vermist was geraakt.

Lachspieren

Toen ze een boerderij naderden waar de verontrustende melding vandaan kwam, werd duidelijk wat er aan de hand was. In de struiken vonden ze geen levensgevaarlijk roofdier, maar een boodschappentas met daarop een realistische foto van een leeuw. De tas was in de heg gezet door de eigenaar van het huis. Hij had er een plant met aarde in gezet en wilde op die manier voorkomen dat het zou uitdrogen.